Lavoro, Calderone: impegno su sicurezza responsabilità condivisa

(Teleborsa) - La Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro è "per attuare un diritto fondamentale, che è una responsabilità condivisa tra istituzioni, imprese, lavoratori e parti sociali.valorizzazione di buone prassi e sperimentazioni innovative, il contrasto delle azioni che mettono a rischio il nostro patrimonio più grande e più importante che sono le persone". Così il ministro del Lavoro, M, in un videomessaggio."Sicurezza nei luoghi di lavoro significa tutela della vita umana - dice - in questi due anni sono state moltissime le attività che ne hanno ribadito la centralità nella nostra azione di governo. Tra queste, nuovi concorsi per gli ispettori, l'utilizzo della tecnologia per aumentare l'efficacia delle azioni di contrasto all'illegalità, l'investimento in innovazione per la prevenzione degli infortuni, anche attraverso i bandi Isi dell'Inail,"L'aumentata attenzione sul tema della sicurezza è una buona notizia perché fa crescere la consapevolezza tra le persone di quanto sia importante rispettare le norme e conoscere i rischi del proprio lavoro, qualunque sia la funzione aziendale ricoperta, guardando oltre verso la formazione in materia. A partire dai banchi di scuola, grazie all'introduzione della sicurezza sul lavoro nell'insegnamento dell'educazione civica.