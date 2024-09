L’acqua di Roma: bene prezioso e testimone della storia collettiva

(Teleborsa) -, ma arrivano a superare le 5000 unità tra Lazio, Campania e Toscana; hanno, compiuti proprio nel 2024, sono alti 120 cm e pesano circa 100 kg. Parliamo, ovviamente, dei cosiddetti, le tipiche fontanelle con la cannella ricurva - che appunto ricorda la forma del naso - sparse soprattutto, che, per volere dell’allorae dell', regalano acqua potabile fresca e gratuita ai cittadini e ai turisti della capitale e non solo.Pianciani lanciò unattraverso un sistema di fontanelle che, ancora oggi, rappresentano a tutti gli effetti un modello di. L'acqua erogata dai nasoni è sempre fresca, grazie al flusso continuo, e ha superato rigorosi controlli di qualità.Questo li rende non solo un(alcuni installati di recente nel Parco Archeologico del Colosseo), ma anche unae per lo sviluppo economico legato al turismo. In occasione del 150º anniversario nel 2024, queste fontanelle celebrano un secolo e mezzo di storia e, nonostante le numerose candeline, continuano adQueste piccole fontane su strada, dunque, rappresentano una: da un lato, rimangono simboli della storia e della cultura romana; dall'altro, grazie alla gestione avanzata delle risorse idriche, si proiettano nel futuro come una risorsa indispensabile per loE tra passato e futuro, il presente delle iconiche fontanelle è collegato all’attività sul territorio dell’associazione capitolinache, conideatore e regista, porta nelle strade dell’ottava edizione del format, il Municipio V e i suoi cittadini saranno protagonisti di unoche avrà inizio dal, in via Ettore Fieramosca, e avrà come scenario luoghi iconici comeAnche quest’anno lea riempire le strade e le piazze, raccontando il Pigneto da un punto di vista più personale, nascosto, facendo incontrare aneddoti e narrazioni degli abitanti con la storia ufficiale, il tutto ai piedi delle rappresentative fontanelle romane."Ottava edizione de I Nasoni Raccontano, abbiamo raggiunto traguardi importanti ed essere così vicini al decimo atto di questo nostro progetto è per noi non solo motivo d’orgoglio ma anche una grande responsabilità – ha dichiarato l’ideatore e regista Fabio Morgan - quella di riuscire ancora una volta, come sempre, a raccontare le storie del popolo, di risvegliare ricordi vividi ed emozioni sincere, di portare in scena la verità. Ringraziamo la Società Italiana degli Autori ed Editori per il prezioso sostegno, così come ringraziamo nuovamente le migliaia di persone che ancora una volta ci dimostreranno il loro affetto e la loro fiducia camminando insieme a noi per le vie del Pigneto, senza di loro nulla di tutto ciò sarebbe possibile".