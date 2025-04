Oliviero Rainaldi alla Nuova Pesa di Roma: la maternità tra bellezza e inquietudine

(Teleborsa) - È un ritorno alle origini quello che compieesponendo: un viaggio tra il dentro e il fuori, la luce e l’ombra, la bellezza e l’inquietudine, che parla di memoria e di universale.Rainaldi, tra gli artisti più sensibili del panorama contemporaneo, è protagonista della iconica galleria romana conche raccontano, attraverso un linguaggio pittorico asciutto e potente, la, tra trasformazione, vulnerabilità e rinascita. Lontana dalle narrazioni convenzionali, Seconda Madre tocca corde intime e collettive, per offrire una lettura simbolica e attualissima del nostro tempo. Un progetto espositivo che si intreccia con la lunga storia della Nuova Pesa, celebrando il ritorno a Roma di un artista che ha sempre fatto del linguaggio visivo uno strumento diLe dodici tele sono state eseguite tra il 1988 e il 2025. La scelta curatoriale si è focalizzata su queste opere in particolare, intravedendo negli anni un filo conduttore comune: la celebrazione e l’inquietudine della maternità, scandita da tre momenti precisi – l’invito, l’abbraccio e la mutazione.Se la figura dell’uomo/padre è da tempo in via di estinzione, quella della donna/madre – al di là delle apparenze – è altrettanto minacciata, da proposte che spesso non tendono al dialogo, bensì alla sostituzione.La mia mostra propone, in forma allegorica, una storia molto personale che è, al contempo, la storia di ogni essere umano: una meravigliosa mela con un verme dentro. Esclusi pochi casi, non amo l’arte che parla del sociale, del contingente, ma in questo caso Seconda Madre tocca, involontariamente, un tema e delle problematiche profondamente attuali.Pur non avendo in precedenza mai collaborato insieme, ciò che ci lega è l’esordio: La Nuova Pesa compie quarant’anni, la mia prima mostra personale fu inaugurata nel 1975. Siamo nati e cresciuti negli stessi anni, testimoni del susseguirsi dei cambi epocali; proveniamo da un modus operandi profondamente diverso rispetto a quello attuale.Roma per me è effettivamente una seconda casa: vi ho trascorso vari decenni realizzando quasi tutto ciò che un artista può fare in una stessa città. Erano molti anni che non tenevo una mostra personale a Roma. L’opportunità che mi è stata offerta dalla Nuova Pesa mi è sembrata da subito una bellissima occasione, in linea con quelle “affinità elettive” di cui parlavo sopra.È difficile parlare del futuro, relativamente più facile cercare di individuare un obiettivo, piuttosto che un percorso. Poi, nella realtà creativa, accade – magicamente e fortunatamente – l’imprevedibile. Cercherò, in ogni caso, di conservare quello che è sempre stato il mio scopo: rimettermi in discussione.