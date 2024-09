OCSE, disoccupazione a luglio resta ferma sui minimi storici

(Teleborsa) -. Il tasso di disoccupazione è rimasto invariato in 16 paesi OCSE, mentre è diminuito in 9 e aumentato in 7. Sei paesi OCSE hanno registrato un tasso di disoccupazione inferiore al 3%. Solo la Spagna ha registrato un tasso a doppia cifra.Ilnell’OCSE è leggermente aumentato, raggiungendo, con gli aumenti maggiori registrati in Giappone e negli Stati Uniti.Il tasso di disoccupazione delleè rimasto stabilecosì cme quello degliche resta fermoIl tasso di dosoccupazione giorvanile invece è rimasto elevato, in gran parte sopra il 20%.L'Organizzazione segnala che il tasso di disoccupazione nell'è sceso su un nuovo minimo storico del 6,4%. Il tasso è calato inal 5,9% e crollato inal 7,9%, mentre resta sui minimi inal 2,9% eal 7,1%.Il tasso dei senza lavoro ha registrato un calo anche neglial 3,4% e inal 2,2%.