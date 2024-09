Recordati, acquistate oltre 80 mila azioni proprie

Recordati

Gruppo farmaceutico

(Teleborsa) -, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie, ha reso noto di aver, dal 4 al 6 settembre 2024, complessivamente, al prezzo medio ponderato di 51,7677 euro.Al 6 settembre, Recordati deteneva 2.911.823 azioni proprie pari all'1,392% del capitale sociale.La Società ha inoltre comunicato che, a parziale rettifica del proprio comunicato stampa diffuso in data 4 settembre 2024 , il numero di azioni proprie alla data del 30 agosto 2024 era pari a n. 2.845.334 corrispondenti all’1,360% del capitale sociale e non a n. 2.840.334 corrispondenti all’1,358% del capitale sociale come precedentemente comunicato.A Milano, performance infelice per il, che chiude la giornata dell'11 settembre con una variazione percentuale negativa dello 0,97% rispetto alla seduta precedente.