Recordati, presentata unica lista di candidati al Cda da azionista Rossini

Recordati

(Teleborsa) - Con riferimento all’Assemblea Ordinaria degli Azionisti diconvocata per il 29 aprile, l'azienda ha fatto sapere che è stata presentata un’unica lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione, composta da 10 candidati, da parte dell’azionista Rossini, titolare di 97.912.463 azioni ordinarie Recordati, pari al 46,82% del capitale sociale.L’azionista Rossini ha chiesto la conferma delil Consiglio di Amministrazione (cioè 10) e di fissare in, e dunque fino all’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2027, la durata in carica del nominando Consiglio di Amministrazione.