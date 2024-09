Tamburi, utile semestrale a 34 milioni di euro. Non ha fretta di fare nuove acquisizioni

Tamburi Investment Partners

(Teleborsa) -(TIP), gruppo industriale indipendente e diversificato quotato su Euronext STAR Milan, ha chiuso ildel 2024 con un, comprensivi di 21,6 milioni di plusvalenze, rispetto ai 64,7 milioni al 30 giugno 2023, che comprendevano 45,4 milioni di plusvalenze. Il patrimonio netto consolidato al 30 giugno 2024 è di circa 1,43 miliardi, in linea con gli 1,44 miliardi al 31 dicembre 2023.La società spiega che il buon risultato nel semestre è dovuto principalmente all'che, pur in un contesto di rallentamento generalizzato dell'economia, hanno registrato risultati positivi; molte partecipate infatti:, Apoteca Natura, Azimut|Benetti, Bending Spoons,, Eataly, Engineering,, Vianova, Joivy ed altre, hanno continuato ad avere ricavi in aumento rispetto al medesimo semestre dello scorso anno, dimostrando ancora una volta che si tratta di vere eccellenze.Un "" viene da, che nel periodo novembre 2023-aprile 2024 ha avuto risultati notevolmente superiori a quelli dello stesso periodo dell'esercizio precedente, segnalando che, "a seguito dell'ottimo lavoro svolto, le vendite sono buone e pertanto i consumi interni - se il prodotto è giusto - tengono bene".Ladel Gruppo TIP al 30 giugno 2024, senza considerare attività finanziarie non correnti ritenute sotto il profilo gestionale liquidità utilizzabile a breve, era negativa per circa 419 milioni rispetto ai circa 409 milioni al 31 dicembre 2023. La variazione del periodo è essenzialmente riferibile all'utilizzo di liquidità nel semestre per la distribuzione di dividendi, per gli oneri di gestione, per finalizzare gli investimenti in partecipazioni e l'acquisto di azioni proprie, al netto degli incassi dalle dismissioni e degli incassi di dividendi.Nel corso del primo semestre del 2024 "è proseguita l'attività di valutazione di nuovi potenziali investimenti, ma resta la convinzione che, sia come numero che come livelli di prezzo, per cui, salvo situazioni particolari, non riteniamo ci si debba affrettare ad effettuare ulteriori acquisizioni, sia direttamente che tramite le società partecipate", si legge nella nota sui conti.Viene sottolineato che le attività mirate a possibili partnership per il grupposono state rallentate, data la bontà dei risultati in corso ed il rafforzamento delle prospettive positive.