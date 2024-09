TISG, analisti confermano Buy: semestrale in linea con le attese

The Italian Sea Group

(Teleborsa) -di(TISG), operatore globale della nautica di lusso quotato su Euronext Milan, e rimangonodell'azienda toscana.TP ICAP Midcap, che ha una raccomandazione Buy e un TP a 13 euro per azione, ha scritto che TISG ha pubblicato risultati in linea conle stime, evidenziando una buona dinamica dei ricavi (+14,2% YoY) e dell'EBITDA (+19% YoY). Avendo confermato la sua guidance per l'anno in corso, "rimaniamodi continuare il suo percorso di crescita", si legge nella ricerca.Kepler Cheuvreux, che ha una raccomandazione Buy e un TP a 11 euro per azione, parla di risultati complessivamente in linea con le aspettative. Fa notare che l'è aumentato a 34 milioni di euro nonostante i 21 milioni di euro incassati dalla cessione del cantiere navale di Viareggio e i bassi capex, poiché il capitale circolante è cresciuto di circa 50 milioni di euro (maggiori lavori in corso netti), portandosi in territorio positivo (circa il 5% sulle vendite). Ilè sceso dell'8% anno su anno a 611 milioni di euro, il che implica un magro apporto nel secondo trimestre: quasi 40 milioni di euro.In questo contesto, "il management ha ribadito i suoi obiettivi per l'anno fiscale 2024 e l'anno fiscale 2025, evidenziando come la stagionalità dell'apporto dovrebbe portare a una ripresa della raccolta ordini verso l'ultima parte dell'anno - viene fatto notare - Inoltre, il management ha confermato la sua"., che ha una raccomandazione Buy e un TP a 12,5 euro per azione, afferma che i risultati hanno confermato la resilienza e le prospettive positive. Durante la conference call, il management si è espresso positivamente sulle recenti preoccupazioni del mercato sulla resilienza della domanda, evidenziando che TISG è esposta alla parte più solida del mercato (lunghezze maggiori e UHNWI) che continua a vedere una crescita. Una certa normalizzazione potrebbe essere osservata in dimensioni più piccole in futuro. Il CEO ha anche osservato che l', con prove storiche di contratti firmati nelle primissime e ultime fasi dell'anno (in seguito a grandi eventi e fiere di yacht). Le trattative in corso confermano questa tendenza, con la firma di nuovi contratti prevista nei prossimi mesi. Il(fine settembre) rappresenta un grande catalizzatore in questo senso.