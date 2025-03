TISG, TP ICAP Midcap abbassa target price e conferma Buy

The Italian Sea Group

(Teleborsa) - TP ICAP Midcap ha abbassato il(aper azione dai precedenti 13,00 euro) e confermato la(a) su(TISG), operatore globale della nautica di lusso quotato su Euronext Milan, in vista dei risultati del quarto trimestre e dell'intero anno (in uscita domani 14 marzo).Dopo un incremento del +11,4% anno su anno nei primi nove mesi del 2024, gli analisti affermano che lo slancio dovrebbe essere proseguito fino a fine anno, con ricavi che raggiungono i 412 milioni di euro (+14,6% anno su anno) ed EBITDA a 71,3 milioni di euro, il che implica un margine del 17,3%, stabile rispetto al 2023. Questi risultati sarebbero pienamente in linea con le indicazioni delineate all'inizio dell'anno. L'verso la fine dell'anno. Viene prevista la finalizzazione di ordini all'inizio del 2025, con potenziali annunci a breve termine. Viene stimato un backlog netto di circa 410-420 milioni di euro, considerando le previsioni di fatturato del quarto trimestre 2024 (120 milioni di euro, +22,4% anno su anno).TP ICAP Midcap sta leggermente modificando le stime per il 2025 e il 2026, adottando undel 2025. Ora prevede un fatturato del 2025 di 432,3 milioni di euro (rispetto ai 438,3 milioni di euro precedenti) e 449,5 milioni di euro nel 2026 (rispetto ai 457 milioni di euro), con un impatto limitato sull'EPS (rispettivamente -1,7% e -2,7%). Viene sottolineato che queste modifiche potrebbero rapidamente diventare obsolete qualora gli annunci di acquisizione ordini si materializzassero a breve termine, in particolare per i progetti su larga scala guidati da Admiral., dati i solidi fondamentali di TISG come attore leader nel settore degli yacht di lusso - si legge nella ricerca - Il gruppo beneficia di un'offerta unica, di un'elevata visibilità sul suo portafoglio ordini e di una base clienti particolarmente resiliente. La sua capacità di catturare la crescita del mercato ultra-lusso, combinata con una diversificazione strategica attraverso Perini Navi e Picchiotti, rafforza ulteriormente il suo posizionamento. Restiamo convinti che il recente calo del prezzo delle azioni rappresenti un'interessante opportunità di acquisto".