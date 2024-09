Vino, Osservatorio Uiv-Ismea: primo semestre positivo (+2,4% volume) ma trend in arretramento su quadrimestre

(Teleborsa) - Con quasiesportati ilchiude il primo semestre 2024 con un consuntivo in positivo sia sul fronte dei volumi (+2,4% la performance a/a) che dei valori (+3,2%). Un risultato, quello fotografato dai dati Istat elaborati dall’Osservatorio Uiv-Ismea a pochi giorni dalla presentazione – assieme ad– delle stime vendemmiali il prossimo 24 settembre a Ortigia (SR) nei giorni che precedono il, che registra però un rallentamento dei mercati internazionali rispetto al primo quadrimestre.Il primo semestre 2024 si chiude, infatti, con risultati meno brillanti di quanto ci si aspettasse. Vero che il confronto con lo stesso periodo del 2023 è positivo, ma è altrettanto vero che laha sicuramente smorzato gli entusiasmi perché con i dati del quadrimestre si avevano ancora crescite del 6-7%. Glisono tornati a fare da traino all’export nazionale con +11% in volume (Prosecco in testa a +13%) e +7% negli incassi. Al netto dell’incremento delle, il trend delle quantità esportate sarebbe piatto (+0,1%). Sfusi e bag in box hanno visto scendere le consegne all’estero del 6% e 5%. Reggono igrazie soprattutto alle Igt. I Dop fermi chiudono stazionari (+0,2% volume e +0,7% valore), mentre i vini comuni riscontrano un -2,9% volume e +3,9% nel valore.Tra i Paesi clienti, rispetto ad aprile peggiorano lea volume in tutta la top 10, con(+2%) e del(+2,3%) che mantengono comunque lievi segni positivi, mentre lascende a -1,2%. Segni rossi più consistenti per(-3,8%),(-1,4%) e(-10,8%).Sul fronte del valore, tra le regioni allunga ila +5,7% (a 1,4 miliardi di euro), mentre la(+3,5%) supera il(-2,2%).