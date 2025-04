UniCredit, Vini bianchi Dop siciliani: export in crescita dell’8,9% nel 2024

(Teleborsa) - Nel corso del 2024,è ulteriormente, quando le esportazioni. Nel 2024, infatti, l’export dei bianchi Dop siciliani è cresciuto di un ulteriore 8,9%.È uno dei dati che emergono dall’, realizzato dain collaborazione con, presentato oggi a Palermo."Il supporto alle realtà del comparto vitivinicolo in Sicilia" ha sottolineatot " che si trovano oggi ad operare in uno. Unad una filiera da sempre portavoce dele che si concretizza attraverso credito, consulenza, supporto nelle sfide dell’export e delle due transizioni, digitale e sostenibile"."La cultura del vino in Sicilia: una storia millenaria che guarda al futuro", è il pay-off di Sicilia en Primeur 2025, commenta. Il vino siciliano è uno dei simboli della cultura mediterranea, della quale la Sicilia è massima espressione. Il vino non è solo un prodotto agricolo o commerciale, non è semplicemente una bevanda ma un elemento essenziale della cultura universale, che attraversa secoli e civiltà. La sfida alla quale anche Assovini Sicilia è chiamata a rispondere e dare il suo contributo è anche quella dicontro una cultura che criminalizza quello che è un prodotto culturale, promuovendolo come espressione di civiltà, conoscenza, bellezza e tradizione".