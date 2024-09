Air Belgium a rischio fallimento

(Teleborsa) -che non ha trovato finora risposte sufficienti dall’offerta pubblica lanciata per la ricerca di investitori disponibili ad acquisire una quota di partecipazione pari a 18 milioni, cifra necessaria ad evitare la chiusura delle attività.Al momento risulta che sia pervenuta un’offerta da parte di un privato ignoto,ma non avrebbe manifestato l’intenzione di procedere a versare nuove somme nella compagnia aerea. A deteriorare la situazione economica di Air Belgium sono state le continue perdite registrate nei mesi estivi.