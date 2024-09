Banco BPM cede asset immobiliari non strumentali per 295 milioni di euro

Banco BPM

Alantra

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione diha deliberato di procedere a un'operazione didi proprietà ad uso non strumentale, il cui valore di bilancio complessivo è pari a circa 295 milioni di euro (Progetto Square).L'operazione, si legge in una nota, rappresenta un passo avanti per il, che prevede la dismissione del 50% del patrimonio non strumentale: con il completamento di Square, il valore di bilancio del suddetto patrimonio si attesterà a 479 milioni di euro (valore pro forma in base ai dati al 30.6.2024), a fronte dei 915 milioni di euro al 30.9.2023.La cessione avverrà, al fine di soddisfare le condizioni per addivenire al rogito, a favore di un veicolo di cartolarizzazione gestito, in qualità di Asset Manager, da Phoenix Asset Management - società partecipata dal PIMCO, uno dei primari operatori mondiali nel settore dell'asset management - e da SPF Investment Management, investitore leader nel settore del credito strutturato.L'impatto complessivo dell'operazione sarà rilevato nel terzo trimestre dell'esercizio e comporterà unstimato pari a circa 18 milioni, al netto dei correlati effetti fiscali.è stato advisor finanziario.