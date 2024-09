Si è mosso in territorio positivo l'indice del settore telecomunicazioni (+2,30%)

comparto telecomunicazioni in Italia

indice dei giganti europei delle Telecomunicazioni

FTSE Italia Telecommunications

Telecom Italia

listino milanese

Rai Way

Giglio Group

Unidata

Softlab

(Teleborsa) - Molto positiva la giornata per il, che sorpassa l', in lieve salita, con un guadagno di 1 punti.Intanto ilha guadagnato il 2,30%, dopo un inizio di giornata a 8.694,6.Tra le azioni più importanti del comparto telecomunicazioni di Milano, vigoroso rialzo per, che archivia la sessione in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 6,75%.Tra le medie imprese quotate sul, frazionale rialzo per, che mette a segno un modesto profit a +1,18%.Tra ledi Piazza Affari, seduta positiva per, che avanza bene e porta a casa un +2,12%.Piccolo passo in avanti per, che porta a casa un timido +1,08%.La giornata del 12 settembre chiude piatta per, che riporta un esiguo 0%.