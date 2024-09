Tesoro colloca 6,5 miliardi di BTP a 3 e 7 anni con rendimenti in calo

(Teleborsa) -, incontrando una domanda sostenuta, pur con una limatura dei rendimenti rispetto alle aste precedenti di luglio.La 5^ tranche deiscadenza 15 luglio 2027, è stata collocati per un importo di 3,5 miliardi di euro, a fronte di unadi euro. Il rapporto di copertura è pari a 1,60. I titoli sono stati collocati ad un(-61 punti base rispetto all'asta precedente dell'11 luglio), per un prezzo di aggiudicazione di 102,28.Collocata anche la 7^ tranche di, scadenza 15 luglio 2031, per un imposto di 3 miliardi di euro, rispetto adi euro, per un rapporto di copertura di 1,86. Il(-43 punti base rispetto all'asta precedente di luglio) per un prezzo di aggiudicazione di 99,44.I titoli assegnati dovranno essere regolati entro il 16 settembre 2024.