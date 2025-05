Aste BTP-CCTeu, quasi tutto esaurito nelle riaperture

(Teleborsa) -da parte degli investitori neidi titoli di Stato, riservati agli operatori specialisti, svolti nella giornata del 30 maggio 2025.Per quanto riguarda il, il Tesoro ha assegnato 650 milioni di euro, ovvero l'importo massimo, a fronte di una domanda per 1.951 milioni di euro.Per quanto riguarda il, il Tesoro ha assegnato 650 milioni di euro, ovvero l'importo massimo, a fronte di una domanda per 1.795 milioni di euro.Per quanto riguarda il, il Tesoro ha assegnato 1.029 milioni di euro, a fronte di un'offerta per 1.050 milioni di euro.