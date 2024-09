UniCredit, Sustainable Company Award per l'Iniziativa dell'Anno in ambito Diversità e Inclusione

UniCredit

(Teleborsa) -ha ricevuto il premionell'ambito degli annuali Sustainable Company Awards dell'autorevole rivista Environmental Finance. UniCredit è stata premiata daper la sua iniziativa "Group holistic well-being approach", progettata per incoraggiare il benessere mentale, fisico, sociale, professionale e finanziario di tutti i dipendenti della Banca durante l'intero ciclo di vita del dipendente.L'iniziativa si concentra sul benessere individuale dei dipendenti, incoraggiandoli a coltivare relazioni di lavoro sane e positive e a supportare i colleghi. "" è la prova dell'impegno della Banca nel creare un ambiente di lavoro attento, diversificato e sostenibile.In quanto banca paneuropea, UniCredit ha sviluppato iniziative locali di benessere rivolte ai dipendenti del Gruppo in tutti i suoi territori. Queste, tra cui corsi di apprendimento dedicati e una guida interattiva con suggerimenti e consigli concreti per garantire il benessere dei dipendenti, sono state sviluppate in collaborazione con esperti esterni e sono disponibili in 13 lingue., Head of Group Culture e DE&I di UniCredit, ha commentato: "Siamo estremamente onorati di ricevere questo prestigioso premio. Garantire il benessere delle nostre persone è un pilastro della nostra strategia Diversity, Equity and Inclusion. La nostra Banca si impegna a creare un ambiente stimolante per i nostri dipendenti che consenta a tutti di stare e dare il meglio di sé. Questa è una responsabilità che richiede impegno, formazione e sviluppo continui. UniCredit sta realizzando queste iniziative concrete a livello globale e locale nell'ambito di un'azione continua che consenta la crescita ed il benessere dei nostri dipendenti ".Ladi UniCredit è completamente integrata nel suo framework ESG e nell'agenda della banca in tutti i 13 paesi in cui opera, consentendo ai dipendenti di servire meglio i propri stakeholder.Gli Environmental Finance Sustainable Company Awards riconoscono leche stanno attivamente guidando il cambiamento nel loro approccio alla responsabilità e alla sostenibilità, riorientando le proprie risorse, operazioni e l'intero modello aziendale per allineare o addirittura superare gli obiettivi di sostenibilità e clima.