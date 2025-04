Unicredit, da domani nuova emissione obbligazioni Fixed to Floater in negoziazione diretta

UniCredit

(Teleborsa) - Parte da domani, giovedì 10 aprile, su, la nuova emissione di due obbligazioniin negoziazione diretta sul mercato MOT ed EuroTLX di Borsa Italiana.Il primo giorno di negoziazione, spiega in una nota la banca di Piazza Gae Aulenti, è previsto per domani, giovedì 10 Aprile 2025, ed il prezzo verrà tenuto fisso al 100% del valore nominale fino a lunedì 28 Aprile. Il valore nominale di emissione per entrambe le Obbligazioni è pari a 1.000 Euro.Laprevede unper i primi tre anni e successivamente un tasso variabile, pari all’Euribor3m, dal quarto al tredicesimo anno. Laprevede invece unil primo anno e successivamente un tasso variabile, pari all’Euribor3m maggiorato di uno spread dell’1,40% annuo (con un floor pari allo 0% ed un Cap pari al 4,75%) dal secondo al decimo anno.