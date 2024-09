Unidata, Intermonte abbassa target price e conferma Buy

Intermonte

(Teleborsa) -ha confermato la) e abbassato il(aper azione dai precedenti 7 euro) sul titolo, operatore di telecomunicazioni, Cloud e servizi IoT quotato su Euronext STAR Milan, dopo risultati del primo semestre che sono stati "complessivamente eccezionalmente forti, in linea con le nostre aspettative".Dopo un primo semestre "eccezionalmente forte", il broker ha quindiper una traiettoria di fatturato e redditività più fluida nel 2024 e adattato il 2025-26 per riflettere un percorso più semplice verso gli obiettivi del 2026. Queste modifiche comportano un taglio dell'EPS del 13%/7% per il periodo 2024-25.Intermonte fa notare che il titolo èa circa 5x EV/EBITDA'25 (in linea con il settore delle telecomunicazioni) e al TP verrebbe scambiato a 7,5x (non lontano dal 7,8x offerto da Fastweb per Vodafone Italia)."Il modello di business di Unidata - si legge nella ricerca - offre ungrazie a: a) una rete proprietaria basata sulla tecnologia FTTH future-proof (nessun rischio di cambiamento dirompente e CapEx limitato a lungo termine) e vantaggio del first-mover a Roma, una posizione altamente strategica; b) significative opportunità da TWT (espansione in Lombardia, diversificazione e sinergie commerciali); c) grande visibilità sull'IRR (rendimenti garantiti sul CapEx); d) protezione dai ribassi (ricavi visibili e ricorrenti, basso tasso di abbandono); e) un quadro normativo di supporto (boost del PNRR).