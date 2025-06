Unidata, contratto finanziamento da 50 milioni con pool banche

Unidata

(Teleborsa) -, operatore di telecomunicazioni, cloud e servizi IoT, ha concluso il signing, con un pool di banche e istituzioni finanziarie di primario standing composto dain qualità di Global Coordinator e Banca Agente,, per un finanziamento a medio-lungo termine di 50 milioni di euro totali con scadenza al 2033.Il finanziamento, si legge in una nota, è assistito dalla Garanzia SACE GROWTH ed UniCredit ha agito, in qualità di agente SACE, nella gestione dei rapporti con SACE.In particolare l’operazione prevede: 32,4 milioni di ripristino della liquidità che verranno utilizzati per l’ottimizzazione della strutturafinanziaria, migliorando in maniera significativa il costo del debito di 189 bps, e rimodulando la scadenza dello stesso con un allungamento della durata; 17,6 milioni di nuova finanza per il sostegno agli investimenti per la crescita del Gruppo.Il finanziamento prevede un periodo di pre-ammortamento fino al 31 dicembre 2026, con prima rata di pagamento del capitale al 31 marzo 2027, una scadenza al 30 giugno 2033, ed un tasso finito pari a 4,79%. L’erogazione, subordinatamente all’avveramento delle condizioni sospensive, è prevista per il 26 giugno 2025.che ha gestito direttamente la negoziazione con il pool di banche ed Istituti Finanziari, ha commentato: “Si tratta di unasia per il risultato conseguito sia per la fiducia accordataci da parte di Istituti Finanziari di primario livello e SACE. Il Gruppo in questo modo si assicura unacon un debito a medio-lungo termine che abilita ulteriormente il nostro percorso di crescita. In termini operativi le caratteristiche del finanziamento ci consentono da un lato l’allungamento della maturity delle linee di credito e una riduzione significativa del costo del debito, e dall’altro di accedere a nuove risorse per i futuri investimenti".