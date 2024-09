Aeroporto di Charleroi, nuova giornata di sciopero. Tutti i voli a terra

Ryanair

(Teleborsa) -, importante hub per la compagnia aerea low cost. Anche oggi, dopo il blocco di ieri, tutti i voli da e per l'aeroporto belga sono stati cancellati. Da mesi i sindacati e l'aeroporto sono al lavoro per raggiungere un accordo sul miglioramento delle condizioni di lavoro."Questo venerdì 13 settembre è stato annunciato uno sciopero sindacale congiunto all'aeroporto di Charleroi - si legge in una nota dello scalo -. I passeggeri con voli programmati devono contattare la propria compagnia aerea e non recarsi all'aeroporto. Ci rammarichiamo dell'impatto di queste azioni e ci scusiamo per qualsiasi inconveniente causato".Sonoche avrebbero dovuto partire dall'aeroporto venerdì, secondo quanto si legge sul sito internet dello scalo, e sei di questi sono stati spostati all'aeroporto di Bruxelles, a circa 70 km di distanza.