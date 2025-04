Ryanair annuncia la partnership con Fiavet

Ryanair

(Teleborsa) -lancerà la nuova piattaforma “Travel Agent Direct”, che permetterà alle agenzie di viaggio autorizzate di creare gratuitamente un account Ryanair per prenotare i voli attraverso il canale diretto del vettore irlandese.La nuova partnership tra Ryanair e FIAVET, la Federazione Italiana Agenzie Viaggio, cancella l’obbligo di completare la verifica del cliente qualora la prenotazione del volo venga fatta da un’agenzia di viaggio., ha espresso soddisfazione per avere voltato pagina e aperto una collaborazione tra le agenzie di viaggio e Ryanair. “e avviato una nuova partnership tra le Agenzie di Viaggio e Ryanair. Non vediamo l'ora del lancio della piattaforma “Travel Agent Direct” entro la fine di luglio per dare inizio a una nuova stagione di collaborazione costruttiva e proficua. Con questo accordo viene ribadito il ruolo professionale delle agenzie di viaggio per l’acquisto della biglietteria aerea per conto della clientela e la centralità dell’interesse del consumatore. Questa partnership rappresenta il DNA di FIAVET, che è l’Associazione più longeva del comparto e da sempre pronta a raccogliere e risolvere le sfide più difficili”.Il, ha dichiarato: "Siamocon FIAVET. Grazie a questo nuovo accordo, le agenzie di viaggio italiane autorizzate avranno accesso ai voli a tariffe basse di Ryanair e alla rete del leader del settore con 3.600 voli giornalieri su oltre 230 destinazioni per i loro clienti tramite una nuova piattaforma dedicata – “Travel Agent Direct” – a condizione che garantiscano piena trasparenza sui prezzi per tutti i voli/prodotti Ryanair. Ciò significa che i clienti vedranno esclusivamente i veri prezzi Ryanair e avranno la garanzia che i loro dati di contatto saranno forniti a Ryanair, così da poterli contattare direttamente per informazioni essenziali sul loro volo. Questa partnership è unache per i viaggiatori e arriva al momento giusto per la stagione estiva 2025".Il lancio della piattaforma “Travel Agent Direct” è previsto entro la fine di luglio.