Al via il Salone dell'Auto di Torino: presenti 41 case automobilistiche

(Teleborsa) - Prende il via il. Saranno 41 lealla kermesse che si chiuderà domenica e che torna in Piemonte a distanza di 5 anni quando la denominazione era Parco Valentino Motor Show. L'evento ha poi cambiato nome e si era trasferito a Milano e all'autodromo di Monza con il Milano Monza Motor Show. Anche il Salone di quest'anno sarà un: i vari modelli saranno infatti esposti tra le vie e le piazze del centro di Torino, da piazza Carlo Felice fino in piazza Castello e piazzetta Reale. L'ingresso al Salone è gratuito.All'inaugurazione in Piazza San Carlo ha partecipato anche il Ministro dei Trasporti,, che ha affiancato sul palco il presidente del Salone,. "Auguro altri anni di vita al Salone Auto per tanti anni spero con marchi italiani", ha dichiarato. "La settimana prossima sarò a Budapest con i ministri dei Trasporti Ue per far prevalere il buon senso sull'ideologia. Mettere fuori legge ilè un suicidio economico sociale e ambientale senza senso", ha affermato il ministro. "Stiamo lavorando per cercare un equilibrio frae chi usa l'auto non solo per diletto ma per lavoro. Chi vuole espellere le auto dalle città danneggia milioni di lavoratori", ha aggiunto.Tra le protagoniste c'èche presenta al Salone il meglio della produzione dei suoi brand. "Siamo entusiasti di partecipare al Salone Auto Torino con i nostri iconici marchi: è un'opportunità unica per condividere con il pubblico il nostro impegno verso l'innovazione, la sostenibilità e la mobilità del futuro. Questo evento è una vetrina ideale per mostrare le eccellenze dei nostri brand, ognuno dei quali porta avanti una storia di successo e passione che si integra perfettamente con la visione di Stellantis", ha dichiarato, Managing Director Stellantis Italia. Fiat nell'anno di celebrazione dei 125 anni sarà presente con diversi modelli a partire dalla Grande Panda in versione elettrica con 320 km di autonomia a cui si affiancherà anche una versione ibrida.Anchesarà presente al Salone e presenterà al pubblico le novità legate alla strategia Renaulution. Nissan invece svelerà la terza generazione del suo Qashqai. Grande attesa anche per i marchi cinesi. Tra questi anche il gruppoche in occasione della kermesse inaugurerà la prima concessionaria dei suoi tre brand in Italia a Moncalieri.Questo l'elenco dei brand presenti a Torino: Abarth, Alfa Romeo, Alpine, BYD, Citroen, Dacia, Dallara, Dongfeng, DR, DS, EVO, Ferrari, Fiat, GFG Style, Honda, Ich-X, Italdesign, Jaecoo, Jeep, Lancia, Lotus, Mazda, McLaren, MG Motors, Microlino, Mole Urbana, Nissan, Omoda, Opel, Peugeot, Pininfarina, Polestar, Porsche, Renault, Sportequipe, Suzuki, Tecnocad, Tesla, Tiger, Voyah, Xev.