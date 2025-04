UE, multe a 15 produttori di auto per cartello su riciclo. Stellantis paga 75 milioni

Mercedes-Benz

(Teleborsa) - Lahae l'Associazione europea dei costruttori di automobili (ACEA) per un totale di circaper aver partecipato a un cartello di lunga durata riguardante il riciclo di veicoli fuori uso.non è stata multata, in quanto hanell'ambito del programma di clemenza. Tutte le aziende hanno ammesso il loro coinvolgimento nel cartello e hanno accettato di risolvere il caso.Unè un'auto che non è più idonea all'uso, a causa dell'età, dell'usura o dei danni. Questi veicoli vengono smontati e trattati per il riciclaggio, il recupero e lo smaltimento. L'indagine della Commissione ha rivelato che, per oltre 15 anni, 16 importanti case automobilistiche (tra cui Mercedes, che non è stata multata) e ACEA hannorelative al riciclaggio di veicoli fuori uso.con la Commissione nell'ambito del programma di clemenza: Mercedes-Benz ha ricevuto l'immunità totale per aver rivelato il cartello, evitando una multa di circa 35 milioni di euro;(inclusa Opel),hanno beneficiato di una riduzione della multa per la loro collaborazione.Lesono state quelle per(127,7 milioni di euro),-Nissan (81,5 milioni), Stellantis (74,9 milioni), Ford (41,7 milioni),(23,6 milioni),(24,6 milioni) e Volvo (8,9 milioni). Honda, Mazda, Suzuki, Hyundai-Kia, Jaguar-Land Rover-Tata e General Motors hanno ricevuto sanzioni di importo inferiore, mentre Acea, in qualità di facilitatore dell'intesa, è stata multata per 500 mila euro."Oggi abbiamo intrapreso azioni decise contro le aziende che hanno cospirato per impedire la concorrenza sul riciclo - ha commentatoper la transizione pulita, giusta e competitiva - Queste case automobilistiche si sono coordinate per oltre 15 anni per evitare di pagare per i servizi di riciclo, concordando di non competere tra loro nella pubblicità della misura in cui le loro auto potevano essere riciclate e concordando di non rivelare i materiali riciclati utilizzati nelle loro nuove auto. Non tollereremo cartelli di alcun tipo, compresi quelli che. Il riciclo di alta qualità in settori chiave come l'automotive sarà fondamentale per soddisfare i nostri obiettivi di economia circolare, non solo per ridurre sprechi ed emissioni, ma anche per ridurre le dipendenze, abbassare i costi di produzione e creare un modello industriale più sostenibile e competitivo in Europa".