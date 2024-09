Frenata estiva per gli autocarri, Anfia: superare politiche pubbliche discontinue

(Teleborsa) - Nel mese diil comparto degliregistra un lieve calo, mentre i veicoli trainati e glisi mantengono positivi. Ad agosto, gli autocarri accentuano la variazione negativa, e anche veicoli trainati e autobus invertono la tendenza con una flessioni a doppia cifra. Analizzando nel dettaglio il mercato di luglio 2024, nel mese sono stati rilasciati 2.768 libretti di circolazione di nuovi autocarri (-1% rispetto a luglio 2023) e 1.433 libretti di circolazione di nuovi rimorchi e semirimorchi pesanti, ovvero con ptt superiore a 3.500 kg (+6,7%), suddivisi in 148 rimorchi (+12,1%) e 1.285 semirimorchi (+6,1%).Ad, i libretti di circolazione di nuovi autocarri rilasciati sono 1.393 (-45,7%), mentre per i rimorchi e semirimorchi pesanti ammontano a 805 (-15,4%), suddivisi in 71 rimorchi (-20,2%) e 734 semirimorchi (-14,9%).Neidel 2024 si contano 20.928 libretti di circolazione di nuovi autocarri, l’1,8% in più rispetto ai primi otto mesi del 2023, e 9.402 libretti di circolazione di nuovi rimorchi e semirimorchi pesanti (-11,9% rispetto a gennaio-agosto 2023), così ripartiti: 934 rimorchi (+4,4%) e 8.468 semirimorchi (-13,4%).Per gli, nei primi 8 mesi del 2024, due aree geografiche del Paese presentano una variazione positiva: +7,6% il Nord-Est e +0,3% l’area Sud e Isole; calano lievemente, invece, il Nord-Ovest (-0,4%) e le regioni del Centro (-0,5%).Per, a gennaio-agosto 2024 i veicoli sopra le 3,5 e fino a 5 tonnellate registrano ancora la crescita più significativa (+142,9%), seguiti dai veicoli sopra le 12,5 e fino a 16 tonnellate (+22%) e dai veicoli pesanti sopra le 16 tonnellate (+0,8%). In lieve calo, invece, i veicoli sopra le 5 e fino a 8 tonnellate (-2,2%) e i veicoli sopra le 8 e fino a 12,5 tonnellate (-1,1%).Nei primi 8 mesi del 2024, gli autocarri rigidi risultano in crescita del 5,8%, mentre i trattori stradali chiudono a -1,7%. Nello stesso periodo, mantengono una crescita a doppia cifra i veicoli da cantiere (+29,8%), mentre la variazione è negativa per i veicoli stradali (-0,8%).Analizzando il mercato per, nei primi otto mesi del 2024 la quota di mercato dei veicoli alimentati arisulta dell’1,9% (era dell’1,9% a gennaio-agosto 2023), per un totale di 403 unità, mentre glirappresentano lo 0,8% del totale (era l’1,4% nei primi otto mesi del 2023)."Il trend negativo registrato nei mesi di luglio e agosto evidenzia ancora una volta la necessità di superare politiche pubbliche discontinue in favore di una programmazione di lungo respiro che abiliti il rinnovo del parco circolante del trasporto merci in Italia, che si colloca tra i più vecchi in Europa", ha commentato, Delegato ANFIA per il trasporto merci.