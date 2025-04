Acea, cala vendita furgoni in Europa nel primo trimestre

(Teleborsa) - Il primo trimestre del 2025 si è rivelato difficile per il mercato dei veicoli commerciali dell'UE, caratterizzato da significativi cali nei mercati chiave. E' quanto rileva l'che cita la debole crescita economica, il calo degli ordini precedenti e il complesso quadro normativo.Nei primi tre mesi dell'anno, le vendite disono diminuite del 12,2%. In particolare, l'Italia ha subito il calo più forte (-15,2%), seguita da Francia (-10,7%) e Germania (-10,7%). Al contrario, la Spagna ha registrato un aumento delle immatricolazioni, con un aumento del 12,6%.Anche le immatricolazioni disono diminuite del 16%, a 72.941 unità. Un calo determinato principalmente dalla frenata del 16,6% nelle vendite di autocarri pesanti, insieme a un calo del 12,5% nelle immatricolazioni di autocarri medi.Tutti i principali mercati hanno registrato una contrazione, con Germania e Francia che hanno registrato riduzioni a due cifre, del 25,4% e del 17,6%. Anche Spagna e Italia hanno subito cali significativi del 12,8% e del 9,4%.Le vendite dinell'UE sono diminuite dell'1,8% rispetto al primo trimestre del 2024, raggiungendo un totale di 8.674 unità. La Germania ha registrato un forte calo (-15%), seguita dall'Italia (-7,3%) e dalla Spagna (-0,5%).Cresce la vendita di(+32,6%) che raggiunge una quota di mercato dell'8,7%, in aumento rispetto al 5,7% del primo trimestre del 2024.