MIcrosoft annuncia 650 licenziamenti in Xbox

Microsoft

(Teleborsa) -dopo il taglio di 1.900 dipendenti annunciato ad inizio anno. Il licenziamento questa volta riguarderà, perlopiù "funzioni aziendali e di supporto”.Si tratta dellapresso l'unità dei videogiochi dopo la maxi acquisizione di, l’editore del famosissimo "Call of Duty" per 69 miliardi di dollari. Il provvedimento riguarderà proprio il personale di Activision. La big di Redmond, infatti, sta cercando didi Xbox nel tentativo di renderedi Activision, seguita all'acquisizione di ZeniMax Media, proprietaria di Bethesda Softworks, per 7,5 miliardi di dollari nel 2021.Il CEO di Microsoft Gamingha affermato di aver preso questaper allineare la struttura del team post-acquisizione e "riorganizzare" l'attività perché abbia successo a lungo termine.Per i dipendenti colpiti dai licenziamenti negli Stati Uniti vi saranno. "Li supportiamo con pacchetti di uscita che includono la buonuscita, l'assistenza sanitaria estesa e servizi di ricollocamento per aiutarli nella loro transizione; al di fuori degli Stati Uniti i pacchetti differiranno a seconda della località", ha spiegato Spencer.Il numero uno dell'unità giochi non ha poi nascosto chementre ci si adatta ai cambiamenti e "si gestiscono il ciclo di vita e prestazioni dei giochi”. In ogni caso - ha assicurato -. I principali studi di gioco hanno tagliato migliaia di posizioni in tutto il mondo a partire dal 2023, dopo aver fatto il pieno durante il boom della pandemia. A febbraio,ha annunciato il licenziamento di