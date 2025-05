Wall Street in rialzo trainata da Meta e Microsoft dopo i conti

Dow Jones

(Teleborsa) -frazionale suldello 0,21%; sulla stessa linea, l'fa un salto in avanti dello 0,63%, portandosi a 5.604 punti. In denaro il(+1,1%); con analoga direzione, buona la prestazione dell'(+0,91%).A trainare il mercato sono stati i, che hanno contribuito a rilanciare il settore dell'intelligenza artificiale. Quasi due terzi dei componenti dell'indice S&P 500 hanno annunciato i loro risultati, con il 76% che ha registrato utili superiori alle stime, secondo i dati di FactSet citati da CNBC.In buona evidenza nell'S&P 500 i(+2,21%),(+1,55%) e(+0,99%). Tra i più negativi della lista del paniere S&P 500, troviamo i comparti(-2,79%),(-0,78%) e(-0,50%).Al top tra i(+7,63%),(+3,13%),(+1,52%) e(+1,15%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,62%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,45%.Vendite su, che registra un ribasso del 2,28%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,88%.Tra idel Nasdaq 100,(+8,95%),(+7,69%),(+7,63%) e(+4,42%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -8,96%.In perdita, che scende dell'8,92%.Pesante, che segna una discesa di ben -5,29 punti percentuali.Sotto pressione, che accusa un calo del 3,78%.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:14:30: Variazione occupati (atteso 133K unità; preced. 228K unità)14:30: Tasso disoccupazione (atteso 4,2%; preced. 4,2%)16:00: Ordini industria, mensile (atteso 4,4%; preced. 0,6%)15:45: PMI servizi (preced. 54,4 punti)15:45: PMI composito (preced. 53,5 punti)16:00: ISM non manifatturiero (preced. 50,8 punti)14:30: Bilancia commerciale (preced. -122,7 Mld $).