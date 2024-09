Quando i creators salgono sul palco: il Teatro si avvia verso l'Oltre

(Teleborsa) -, che si evolve e cresce con il genere umano e che lo rappresenta nei suoi cambiamenti: per questo le forme d'arte vanno sempre più versoe cercano di mescolare i linguaggi, per restare fruibili e al passo con i tempi.E' il caso del, una delle forme d'arte più antiche che il genere umano ha sviluppato ed affinato: per restare accanto al pubblico e non perderne nessun segmento, sui palcoscenici dei teatri italiani salgono figure che di attoriale hanno ben poco ma che hanno il grande pregio di avvicinare al medium grandi fette di pubblico.Parliamo dei, una categoria che da poco è stata riconosciuta come artistica e che il Ministero della Cultura ha deciso di sovvenzionare con: anche in questo caso parliamo di, la cui professionalità si mischia con il variegato mondo dei social network e soprattutto dell'Un mondo che sta affrontandoe che ha visto clamorosi cambi della guardia al suo vertice, ma che continua a muovere non trascurabili somme di denaro: nel 2023 ilha raggiunto in Italia un valore diin termini di investimenti, +10% rispetto al 2022, mentre a livelloha superato inel 2023, con la prospettiva di raggiungere i 50 miliardi nel 2028.Anche laè un settore dove i content creator, diventando in questo caso divulgatori digitali, possono dire efficacemente la loro: su, la piattaforma che più di tutte premia la creatività, sono diversi gli hashtag lanciati per raccontare le bellezze dell'Italia, ad esempio () o i musei più belli (), ma anche. In generale, sui social network i giovani e giovanissimi scelgono agevolmente la loro nicchia, parlando delle loro passioni e in molti casi riuscendo ad arrivare a migliaia di coetanei.Un altro segmento in rapida ascesa, che conquista non solo lama anche e soprattutto i, sono i: anche in questo caso parliamo di numeri in rapida e costante crescita e di un mercato pubblicitario molto vivace. Secondo la ricerca di OBE realizzata con BVA Doxa e pubblicata sul Sole 24 Ore, nel 2022 sono statidi podcast. Non si tratta però di un trend temporaneo, il 53% degli intervistati, infatti, afferma di ascoltarli regolarmente. In media, secondo un'indagine dell'Osservatorio Digital Content, i consumatoriascoltando podcast.La nuova frontiera del podcasting, che arriva in Italia dopo essere diventata già un cult negli Stati Uniti, è il: uno spettacolo dal vivo che prevede l'interazione del pubblico e che ha delle modalità di fruizione, sul posto al momento e più tardi, via podcast. Qualcosa che era iniziato già con le seguitissimee che sta andando avanti in ogni ambito, dalla stand up comedy alle interviste. Perchè i ragazzi molto giovani, la GenZ appunto, dopo aver vissuto sulla pelle una pandemia ha iniziato a ridare all'evento live, alla condivisione, al fuori-dalla-stanzetta, l'importanza che merita.In questo contesto a Roma un teatro antico, che è attivo da oltre 70 anni, ha deciso di iniziare la nuova stagione proprio all'insegna dell'ibrido: si tratta del, quartiere Appio Latino, che dopo aver visto salire sul suo palco attori come Ugo Tognazzi e Gigi Proietti ha deciso di presentarsi al pubblico con una, non più come teatro bensì come spazio polifunzionale, premiando l'inedito e mettendo a disposizione dell’arte, della cultura e dell’aggregazione, una, di cui 4 produzioni originali, più di 150 artisti coinvolti tra anteprime nazionali e format innovativi che vanno incontro a tutti i gusti e tutte le età, tra performance inedite e creator che per la prima volta escono dalla dimensione digital per salire sul palco.si alterneranno fra il grande palcoscenico e, un foyer tutto rinnovato che per(lunedì, martedì e mercoledì) diventeràcon la giusta atmosfera e una sua programmazione inedita fatta di arte, musica, talk, performance attoriali e tanti altri eventi.Qualche nome?, direttamente dal duo Le Coliche, i(Quantum Girl);(Dexter);(Il Prof di Montagna),(3minuticolprof) e(filosofiascienza) – ie ancora molti altri.All'insegna di un teatro che non è più fermo al passato ma è già