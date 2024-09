Amplifon, buyback di 160.000 azioni

Amplifon

Società leader nelle soluzioni uditive

(Teleborsa) -, con riferimento al programma di acquisto di azioni proprie deliberato dall'Assemblea degli Azionisti del 24 aprile 2024, ha comunicato di aver, dal 10 al 13 settembre 2024, complessivamente, pari allo 0,071% del capitale sociale, al prezzo medio unitario di 27,477 euro per azione, per unpari aAl 13 settembre, Amplifon ha in portafoglio 884.799 azioni proprie, pari allo 0,391% dell'attuale capitale sociale.A Milano, oggi, debole la giornata per la, che porta a casa un calo dell'1,41%.