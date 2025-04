Amplifon, assemblea approva bilancio e dividendo di 0,29 euro. Eletto nuovo CdA

Amplifon

(Teleborsa) - L'di, società leader nelle soluzioni uditive che fa parte del FTSE MIB, ha approvato ilal 31 dicembre 2024 e la distribuzione di unpari a 0,29 euro per azione (in linea con lo scorso anno).I soci hanno anche ha, determinando in nove il numero dei membri. La nomina è avvenuta sulla base del meccanismo del voto di lista. Sono risultati eletti i seguenti consiglieri: 1. Susan Carol Holland 2. Enrico VITA 3. Giovanni Tamburi 4. Maurizio Costa 5. Maria Patrizia Grieco 6. Lorenzo Pozza 7. Nina Cortese 8. Nicola Bedin 9. Lorenza Morandini. L'assemblea ha deliberato di riconoscere al CdA un compenso complessivo per il primo anno di mandato pari a 1.530.000 euro da imputare ai costi dell'esercizio di riferimento.Tra le altre cose, i soci hanno autorizzato un, previa revoca del piano in corso avente scadenza nell'ottobre 2025. La nuova autorizzazione ha efficacia per un periodo di 18 mesi ed è finalizzata a consentire l'acquisto e disposizione, in una o più volte, su base rotativa, di un numero di nuove azioni che conduca la società a detenere un numero complessivo di azioni proprie non superiore al 10% del capitale. Le azioni proprie attualmente in possesso della società sono pari a 1.445.063, equivalenti allo 0,638% del capitale sociale.