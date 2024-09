Apple scivola a Wall Street, pesano timori domanda iPhone 16

Apple

Dow Jones

casa di Cupertino

indice americano

Apple

(Teleborsa) - Pressione suche tratta con una perdita del 2,91%.A pesare sulle azoni della società sono i timori degli analisti sulla domanda dell'iPhone 16. Nel primo fine settimana di ordini, le vendite sono stimate in 37 milioni di unità, in calo del 12,7% rispetto al lancio dell'iPhone15 lo scorso anno, secondo l'analista Ming-Chi Kuo.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dellarispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Il quadro tecnico di breve periodo dimostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 217,5 USD. Rischio di discesa fino a 214,2 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 220,8.