Debole il mercato americano

(Teleborsa) - Prevale la cautela in chiusura a Wall Street, con ilche archivia la seduta con un leggero calo dello 0,24%; sulla stessa linea, si è mosso al ribasso l', che ha perso lo 0,64%, chiudendo a 5.650 punti.Leggermente negativo il(-0,67%); sulla stessa tendenza, in rosso l'(-0,82%).Risultato negativo a Wall Street per tutti i settori dell'S&P 500. Nel listino, i settori(-2,02%),(-1,32%) e(-0,85%) sono stati tra i più venduti.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,48%),(+1,22%),(+1,21%) e(+0,59%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -4,83%.Soffre, che evidenzia una perdita del 3,15%.Preda dei venditori, con un decremento del 2,17%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,12%.(+4,01%),(+2,65%),(+2,61%) e(+2,41%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -8,35%.Vendite su, che registra un ribasso del 3,58%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 3,15%.Sotto pressione, che accusa un calo del 2,73%.