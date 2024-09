Cy4Gate, contratto da 700 mila euro in ambito Decision Intelligence

Cy4Gate

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel mercato cyber intelligence e security, ha siglato undella durata di 1 anno per complessiviper l'evoluzione di una soluzione già acquisita in ambito Decision Intelligence a favore di un primario cliente istituzionale in Europa."Siamo soddisfatti per l'aggiudicazione di questo contratto chedei propri clienti da parte dell'azienda nonché la valenza di una piattaforma proprietaria in un settore, quello della Decision Intelligence, attualmente in forte crescita - ha commentato l'- Grazie a questo ordine l'azienda potrà affinare e ulteriormente migliorare alcune delle performance di prodotto, in un contesto in cui le esigenze operative dei clienti evolvono in maniera repentina".