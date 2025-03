ICC ancora in perdita per 900 mila euro nel 2024. Ricavi +25%

International Care Company

(Teleborsa) -(ICC), società italiana attiva nei servizi di assistenza e quotata su Euronext Growth Milan, ha chiuso ilconpari a 8,48 milioni di euro, +25,4% rispetto a 6,77 milioni al 31 dicembre 2023,pari a -131 mila euro, rispetto ad un EBITDA pari a -315 mila al 31 dicembre 2023, e unpari a -858 mila euro, rispetto a un risultato netto pari a -895 mila euro al 31 dicembre 2023. L'è pari a 162 mila euro (debito), rispetto ad un Indebitamento Finanziario Netto cash positive per 512 mila euro al 31 dicembre 2023."Il 2024 è stato, concernente i continui aggiornamenti del servizio DOC 24 in una prospettiva di distribuzione internazionale con il consolidamento in parallelo della piattaforma Digital Health, garantendo così un accesso multicanale, oltre che la continua ricerca di servizi e nuove tecnologie volte a migliorare il pacchetto di servizi offerti - ha commentato l'- È fondamentale sottolineare inoltre come ICC stia continuando ad investire in tecnologia per il futuro, anticipando i possibili trend di mercato, sviluppando nuovi progetti, come l’introduzione dell’IA per alcuni servizi, e portando a termine importanti miglioramenti di sistema in grado di consentire la possibilità di sviluppare business in alcuni mercati o di particolari clienti oggi non raggiungibili per i limiti di software".