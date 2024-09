Inwit pubblica il primo Climate Transition Plan

(Teleborsa) -, principale tower operator italiano, conferma il proprio impegno verso un modo a zero emissioni con la pubblicazione del suo primo, il piano per la transizione climatica che integra e rafforza la sua strategia climatica. Il documento fornisce una panoramica degli obiettivi climatici fissati dall’azienda e delle iniziative avviate per il raggiungimento degli stessi negli anni target, definendo inoltre un solido e credibile piano di, che prevede azioni concrete per la lotta al cambiamento climatico, al fine di contenere il riscaldamento globale entro gli 1,5°C, in linea con gli obiettivi dell’Accordo di Parigi.Il principale obiettivo di Inwit sul fronte climatico è il targetal 2040, validato a gennaio 2024 da parte della(SBTi). Questo sfidante obiettivo di lungo termine rafforza ulteriormente l’impegno per la transizione verso un’economia low-carbon e si aggiunge al target di riduzione delle emissioni al 2030 di breve periodo, anch’esso validato da SBTi nel 2022, che prevede la riduzione del 42% delle emissioni dirette e indirette generate dall’uso di energia elettrica () rispetto ai valori del 2020.Le principali azioni in essere e pianificate per il raggiungimento di questi obiettivi sono azioni dirette di riduzione delle emissioni, previste nel(parte integrante del Piano Industriale): investimenti in soluzioni tecnologiche volte ad efficientare i consumi energetici, acquisto e autoproduzione di energia elettrica da, sensibilizzazione e promozione presso i propri fornitori di azioni volte a ridurre gli impatti emissivi della produzione dei propri asset e materie prime correlate (acciaio per infrastrutture su tutti), attraverso tecnologie e design innovativi ispirati alle logiche dell’economia circolare.Allo stesso tempo, Inwit intende contribuire da subito anche alla riduzione delle, attraverso ildi progetti di azione climatica tramite l’acquisto di crediti di carbonio certificati e di qualità, che permetteranno di raggiungere laper le emissioni Scope 1 e 2 a partire dalle emissioni 2024 e poi ogni anno fino al Net Zero. Inoltre, Inwit monitora i rischi e le opportunità derivanti dal cambiamento climatico, allo scopo di cogliere le opportunità della transizione a un’economia a basse emissioni di carbonio, affrontando e contrastando i rischi climatici, fisici e di transizione, e aumentando così la resilienza del business. I progressi del Piano sono annualmente monitorati attraverso il calcolo delle emissioni dirette e indirette di Inwit, e rendicontati all’interno del Bilancio Integrato.“Con il primo Piano per la transizione climatica confermiamo il nostro impegno nella lotta al cambiamento climatico, dando evidenza e trasparenza al piano di decarbonizzazione e alle azioni che stiamo realizzando e che intendiamo attuare per raggiungere il Net Zero al 2040, uno dei principali obiettivi ambientali previsti nel Piano di Sostenibilità aziendale. È così che continuiamo ad implementare il percorso di transizione verso un modello di business sempre più sostenibile”, ha dichiarato, Direttore Relazioni Esterne, Comunicazione e Sostenibilità di Inwit.