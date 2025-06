Inwit, 10 anni di quotazione in Borsa. Galli: modello di business attrae investitori da tutto il mondo

Inwit

(Teleborsa) - Sono stati celebrati presso Palazzo Mezzanotte i, la prima Tower Company italiana e una delle principali digital infrastructure company."Con una capitalizzazione di mercato pari a circa 9,5 miliardi e un modello di business solido che attrae investitori da tutto il mondo, Inwit continua a guidare la crescita nel mercato italiano delle infrastrutture digitali e multi-operatore - ha commentatodi Inwit - In questi 10 anni abbiamoe siamo diventati una delle principali digital infrastructure company, grazie ad un ecosistema digitale forte di oltre 25mila torri e 650 coperture multi-operatore per location indoor Das (Distributed antenna system). Il nostro modello di business ci consente di effettuare importanti investimenti con ritorno a lungo termine e di generare efficienza per l'intera filiera delle telecomunicazioni mobili".Inwit è, a seguito dello spin-off del ramo Tower di Telecom. La successiva fusione con Vodafone Towers, perfezionatasi a fine marzo 2020, ne hadimensionale e strategico, creando il più grande operatore infrastrutturale per le telecomunicazioni mobili in Italia, con un ruolo di neutral host, al servizio di tutti gli operatori.Negli ultimi anni Inwit hae ha deciso di imprimere un impulso allo sviluppo di una rete di Smart Infra, abilitando la connettività indoor grazie a innovativi sistemi multi-operatore Das che hanno portato la connettività in oltre 650 location in tutta Italia. Quanto agli ultimi progetti, Inwit sta realizzando il grande progetto Roma 5G promosso da Roma Capitale con una partnership pubblico-privata, attraverso la controllata Smart City Roma, per abilitare la connettività 5G con tecnologia Das, in tutti i principali punti nevralgici della Capitale.