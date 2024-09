Campari acquista il 14,6% di Capevin Holdings per 69,6 milioni di sterline

Campari

(Teleborsa) -, gruppo che fa parte del FTSE MIB ed è attivo nel campo delle bevande, ha perfezionato l'acquisizione da ODC (BidCo) Limited di una, holding sudafricana che detiene indirettamente, in particolare, il 100% di CVH Spirits Limited, società scozzese attiva nella produzione e nella commercializzazione dei noti brand di whisky single malt Bunnahabhain, Deanston, Tobermory e Ledaig, e whisky blended Scottish Leader e Black Bottle.Inoltre, Campari detiene iper i brand del portafoglio di CVH Spirits Limited in Francia e Corea del Sud, si legge in una nota.Conformemente all'atto costitutivo di Capevin Holdings Proprietary Limited, Campari ha esercitato il suoe detiene ulteriori diritti di governance a tutela del suo interesse di minoranza.Il prezzo di acquisto pagato ammonta a(o pari a 82,6 milioni di euro al tasso di cambio alla data dell'operazione). La transazione è stata finanziata con la cassa disponibile.