CONSOB, sanzioni per insider trading sull'accordo Cattolica-Generali

(Teleborsa) -ha applicatonei confronti di Alessandro Ria, Monica Curini, Antonio Curini e Alessandro Di Rito perin relazione all'annuncio di una partnership strategica tra Cattolica e, con l'impegno di quest'ultima a diventare azionista rilevante con il 24,4% di Cattolica attraverso la sottoscrizione di un aumento di capitale riservato per 300 milioni di euro condizionato alla trasformazione di Cattolica (comunicato del 25 giugno 2020).Alessandro Ria, in possesso dell'informazione privilegiata concernente il progetto relativo alla partnership strategica tra Cattolica e Generali, ha comunicato alla moglie Monica Curini l'informazione e acquistato, in concorso con Monica Curini, tra il 17/06/2020 e il 23/06/2020, tramite FinecoBank, 12.000 azioni Cattolica.era all'epoca dei fatti, incardinata all'interno della Direzione P&C di Generali Italia.Inoltre, Antonio Curini ha acquistato il 17/06/2020, tramite CheBanca, 5.000 azioni Cattolica; Alessandro Di Rito ha acquistato tra il 17/06/2020 e il 24/06/2020, tramite FinecoBank, 8.540 azioni Cattolica.A seguito dell'operatività posta in essere sul titolo Cattolica: Alessandro Ria e Monica Curini hanno conseguito unpari a 11.816,57 euro; Antonio Curini ha conseguito un profitto pari a 4.355,80 euro; Alessandro Di Rito ha conseguito un profitto pari a 7.569,37 euro.Oltre alladei beni fino alla concorrenza del valore del profitto dell'illecito contestato, CONSOB haAlessandro Ria con 55.000 euro, Monica Curini con 25.000 euro, Antonio Curini con 25.000 euro e Alessandro Di Rito con 25.000 euro.