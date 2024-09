Finanza.tech affonda in Borsa dopo conti negativi e licenziamenti

Finanza.tech

Finanza.Tech

(Teleborsa) -per il titolo, società fintech quotata su Euronext Growth Milan, che risulta il peggiore dell'intero indice FTSE Italia Growth nella giornata odierna.A far scattare le vendite sono stati i, che hanno mostrato ricavi a 5,51 milioni di euro (-26,75% rispetto al primo semestre 2023), EBITDA Adjusted a 1,29 milioni di euro (-21,63%) e risultato netto a 0,10 milioni di euro (0,80 milioni di euro nel primo semestre 2023).La società ha spiegato che, nel corso del primo semestre, harelativi alle attività di vendita e riorganizzato la corrispondente Business Unit, ottenendo benefici in termini di efficienza operativa ed ottimizzazione dei costi commerciali.Anche dopo la chiusura del primo semestre, ha continuato ad "attuare tutte le misure necessarie ad ottimizzare e migliorare i processi aziendali" e, sempre nell'ottica del miglioramento continuo, esteso l'ambito dell'attività di riassetto delle Business Unit aprendo il 22 luglio una. La procedura ha riguardato 8 unità e, ad oggi, risulta essere positivamente conclusa per 7 unità. Secondo una presentazione aziendale, la società aveva 45 dipendenti a fine 2023.registra unarispetto alla vigilia,. Operativamente ci si attende un'estensione all'ingiù della curva con area di supporto vista a 0,794 e successiva a quota 0,756. Resistenza a 0,906.