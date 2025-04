Eventi e scadenze del 25 aprile 2025

Domenica 13/04/2025

(Teleborsa) -- Il Giappone ospiterà l'Expo 2025, un'Esposizione Universale che si terrà sull'isola artificiale di Yumeshima dal 13 aprile al 13 ottobre 2025, dal tema "Progettare la società futura per le nostre vite". L'obiettivo è essere un luogo in cui le conoscenze del mondo saranno riunite e condivise per aiutare a risolvere i problemi globali. E' prevista la presenza di circa 150 paesi e oltre 28 milioni di visitatori- Il Meeting di primavera IMF World Bank Group, si svolge a Washington. Il Vertice riunisce governatori delle banche centrali, ministri delle finanze e dello sviluppo, parlamentari, dirigenti del settore privato, rappresentanti del mondo accademico, per discutere questioni di rilevanza mondiale tra cui le prospettive economiche mondiali. Il 23 e il 24 partecipano anche Giancarlo Giorgetti (Ministro dell'Economia e delle Finanze), Christine Lagarde (Presidente BCE) e Piero Cipollone (Membro del Comitato esecutivo della Banca centrale europea)- Londra - Vertice internazionale organizzato dall'Agenzia Internazionale dell'Energia (IEA) e il governo del Regno Unito, sul futuro della sicurezza energetica. L'evento sarà copresieduto dal Segretario di Stato britannico per la Sicurezza Energetica e il Net Zero, Ed Miliband, e dal Direttore Esecutivo dell'IEA, Fatih Birol, entrambi tra i principali relatori. Il vertice analizzerà i fattori geopolitici, tecnologici ed economici che influenzano la sicurezza energetica a livello nazionale e internazionale09:30 -- Roma - Deposizione di una corona d'alloro da parte del Presidente Sergio Mattarella, in occasione dell'80° Anniversario della Liberazione. Presenti il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, il Presidente della Camera, Lorenzo Fontana e le più alte cariche dello Stato10:00 -- Statistiche annuali di finanza pubblica, pubblicazione primaverile (SEBC-Sistema Europeo delle Banche Centrali)12:00 -- Genova - Il Presidente Mattarella sarà alla Cerimonia in occasione dell'80° Anniversario della Liberazione- Borsa di Sydney chiusa per festività- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio