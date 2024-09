Immobiliare USA, NAHB: aumenta fiducia costruttori settembre su attese tassi in calo

(Teleborsa) - Risulta in miglioramento peggioramento la fiducia delUSA, sintetizzata dall'indice NAHB. A settembre, il dato si è attestato a 41 punti, rispetto ai 39 punti del mese precedente. Il dato è in linea con le attese del consensus e interrompe una serie di quattro cali mensili consecutivi.Per quanto riguarda le, quello sullesale di 1 punto a quota 45, quello relativo allecresce di 4 punti a 53 punti, mentre quello rappresentativo del traffico dei possibili acquirenti è salito di 2 punti a quota 27.L'indicatore, elaborato dalla(NAHB), rappresenta un quadro sintetico delle aspettative di vendita dei costruttori nel presente e nell'arco dei prossimi sei mesi: una lettura inferiore a 50 mostra una prevalenza di giudizi negativi, mentre un livello superiore indica maggiore ottimismo."Con l'inflazione in moderazione, si prevede che la Federal Reserve avvierà un ciclo di allentamento della politica monetaria, questa settimana, che produrrà una pressione al ribasso sui tassi di interesse sui mutui e abbasserà anche i tassi di interesse sui prestiti alle imprese di sviluppo del territorio e di costruzione di case", ha affermato Robert Dietz, capo economista della NAHB. "Abbassare il costo delle costruzioni - ha aggiunto - è fondamentale per affrontare le sfide persistenti per l'accessibilità economica degli alloggi".