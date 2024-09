Made in Italy, Urso adotta decreto per tutela marchi di interesse nazionale

(Teleborsa) - Ilin attuazione della Legge "Made in Italy", ha, per prevenirne l'estinzione. Il decreto in questione, infatti, stabilisce i criteri e le modalità delladei marchi di imprese che cessano definitivamente la oloro attività.La disposizione ha come finalità quella die vale per i marchi registrati o usati da almeno 50 anni, che godono di una rilevante notorietà e sono utilizzati per la commercializzazione di prodotti o servizi realizzati da un'impresa produttiva nazionale di eccellenza collegata al territorio nazionale.Il decreto prevede d: la prima riguarda i marchi collegati a; la seconda è rivolta ai marchi per i quali si presume ilsarà emanato, entro 60 giorni, un successivo decreto ministeriale. Nel caso in cui la Direzione Generale per la politica industriale, la riconversione e la crisi industriale, l’innovazione, le PMI e il Made in Italy manifesti l’interesse a subentrare nella titolarità,, il MIMIT, in caso di accertamento della decadenza del marchio per mancato utilizzo da almeno cinque anni, potrà depositaredel marchio a proprio nome e autorizzarne la titolarità alle imprese nazionali ed estere che intendono investire in Italia o trasferire in Italia attività produttive ubicate all’estero, mediante contratto di licenza gratuita per un periodo non inferiore a 10 anni.