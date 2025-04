Made in Italy, Urso: individuati settori da rafforzare per offerta produttiva più articolata

(Teleborsa) - La seconda giornata nazionale del Made in Italy, che si celebrerà domani è, perché se è vero che la gran parte delle nostre esportazioni sono trainate sicuramente da settori in qualche misura considerati tradizionali, tipici come l'alimentazione, l'abbigliamento e quindi anche l'arredo e il design, che restano le voci principali delle nostre esportazioni", questo oggi "non ci basta più".Lo ha detto il ministro di imprese eel suo intervento oggi a Brindisi, alla conferenza sulla Blue Economy "I domini del Blu, Il dominio del Blu", in occasione della tappa del Tour mondiale della nave Amerigo Vespucci."Come abbiamo identificato e indirizzato nel documento strategicoe indichiamo altri sei, che possono anche essi essere di serie A per giungere- ha detto Urso - e anche con maggiori innovazioni tecnologiche e tra questi nuovi settori vi sono alcuni che riguardano i nuovi domini", come l'aerospazio e la Blue Economy.