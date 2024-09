NextChem (Maire) si è aggiudicata da SOCAR due contratti in Azerbaigian

MAIRE

(Teleborsa) -, gruppo quotato su Euronext Milan e attivo nella trasformazione delle risorse naturali, ha annunciato che la controllata NEXTCHEM (Sustainable Technology Solutions)per l'efficientamento e l'espansione della capacità del complesso industriale Heydar Aliyev Oil Refinery (HAOR) a Baku, in. Non sono stati forniti i dettagli finanziari.NextChem Tech condurrà un technological assesment e fornirà un process design package per l'(SRU) mediante l'implementazione della tecnologia di arricchimento dell'ossigeno, una soluzione economicamente vantaggiosa e flessibile per espandere la capacità di produzione di zolfo. Inoltre, NextChem Tech fornirà la licenza e il process design package per una nuova unità di recupero dello zolfo con una notevole efficienza di recupero."Questi contratti confermano il rapporto di beneficio reciproco con SOCAR per lo sviluppo delle attività di trasformazione delle risorse naturali dell'Azerbaigian - ha commentato l'- Siamo entusiasti di supportare ulteriormente l'ammodernamento di HAOR con le nostre tecnologie che garantiscono i più alti standard ambientali".