Omer, nuovo ordine da Knorr-Bremse per treni regionali tedeschi

Omer

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore della componentistica e arredi interni per mezzi di trasporto ferroviario, ha avviato le attività operative per laavente ad oggetto la fornitura di moduli toilet per i treni regionali tedeschi ad alta capacità Coradia Stream.La commessa affidata a Omer prevede la. L'inizio delle attività di consegna avverrà nel corso del 2024 e si concluderà entro la fine del 2027, con una più rilevante esecuzione nel corso degli esercizi 2026 e 2027.Il valore della commessa della quale, contribuirà al valore del portafoglio ordini complessivo dell'azienda in una percentuale compresa tra il 5 e il 10%."Siamo orgogliosi della collaborazione con Knorr-Bremse una realtà di rilievo internazionale che ci permette di essere ancora più presenti con i nostri prodotti su treni di alto valore - ha commentato l'- Dopo la commessa in Messico, continua il rafforzamento nell'ambito della commodity delle Toilet, su cui l'azienda ha molto investito negli ultimi anni e che è ritenuta strategica per il futuro del Gruppo".