Ferrovie: treni accumulano ritardi per guasto su Alta velocità

(Teleborsa) - "La circolazione è rallentata sulla linea AV Roma-Napoli per un guasto tecnico alla linea". Lo conferma con una breve nota Rete Ferroviaria Italiana, aggiungendo che i tecnici "sono al lavoro per ripristinare il pieno funzionamento della tratta"."I treni Alta Velocità possono registrare un maggior tempo di percorrenza", aggiunge RFI, spiegando che si registrano "ritardi e variazioni di percorso" e che "alcuni treni sono deviati sulle linee convenzionali Roma - Napoli via Cassino e via Formia".Alla stazione di Roma Termini questa mattina si sono registrati ritardi fino a 70 minuti.