Stellantis Pro One inaugura l’hub globale dei veicoli commerciali al Mirafiori Automotive Park 2030 di Torino

Stellantis

(Teleborsa) - Stellantis Pro One ha inaugurato oggi il suo nuovo polo globale per i veicoli commerciali presso il Mirafiori Automotive Park 2030 diTorino. L’Hub riunisce tutte le funzioni che armonizzano la strategia e le linee guida della business unit per aumentare l’efficienza e lavelocità del processo decisionale.Il nuovo hub, composto da oltre 80 professionisti, integrerà diverse funzioni trasversali, tra cui ingegneria, marketing, sviluppo prodotto,vendite, logistica, comunicazione, finanza, risorse umane, acquisti, veicoli ricreazionali, produzione e altre attività incentrate sul cliente.Inoltre, fungerà da “centro direttivo” per tutti i dipendenti coinvolti nel business globale dei veicoli commerciali. Questi team si coordineranno con i centri di competenza e gli stabilimenti di produzione di tutto il mondo, sostenendo la missione di Stellantis Pro One di rafforzare la propria leadership globale nei veicoli commerciali.“L'hub globale per i veicoli commerciali di Stellantis Pro One è nato per riunire il talento delle nostre persone in team dedicati, dislocati in tutte le nostre regioni, per realizzare il nostro obiettivo di diventare leader mondiali nel settore dei veicoli commerciali, in un segmento molto redditizio che rappresenta un terzo del nostro fatturato”, ha dichiarato. “La decisione di assegnare questo Hub a Mirafiori è un’ulteriore testimonianza del nostro profondo impegno in Italia”., un modello che richiede il sostegno dei sindacati, dei fornitori e delle istituzioni. Un impegno comune per formare una forte squadra italiana”, ha aggiunto Carlos Tavares.Con il lancio del nuovo programma “Stellantis CustomFit”, l’espansione della capacità di produzione di veicoli a celle a combustibile a idrogeno e il rinnovo dell’intera gamma di furgoni compatti, medi e grandi (12 veicoli in totale), l’offensiva globale di Stellantis Pro One procede a ritmo sostenuto.