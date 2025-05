Allarme di Elkann e de Meo sul futuro dell'auto europea: "il destino si gioca quest'anno"

Stellantis

(Teleborsa) - "Le sorti dell'industria automobilistica europea si giocano quest'anno". A suonare l'allarme sono i capi di, in un'intervista esclusiva concessa a Le Figaro.europeo e chiedono semplificazioni delle normative, per poter nuovamente proporre auto di successo.Preoccupazione, è il sentimento che emerge dalle pagine del quotidiano parigino e, che condividono i due top manager. "Il mercato automobilistico europeo è", spiega John Elkann. "È l'unico grande mercato globale che non è tornato ai livelli pre-Covid".Lo scorso anno in Europa (nei 27 stati membri, nel Regno Unito e in Svizzera) sono stati venduti 15 milioni di veicoli, rispetto ai 18 milioni del 2019. "E continua così", sottolinea il presidente di Stellantis, che avverte: "Al ritmo attuale, il mercato potrebbe più che dimezzarsi nel giro di un decennio". Secondo Luca de Meo che sposa l'ambizione di Elkann, "bisogna". Ciò implica la fornitura di automobili accessibili.