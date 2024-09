Almaviva, finanziamento di 20 milioni di euro da UniCredit

UniCredit

(Teleborsa) -ha erogato un. Il finanziamento è finalizzato a supportare il piano di investimenti di Almaviva previsto per la partecipazione ed eventuale aggiudicazione degli appalti nell'ambito del PNRR (nei settori dei trasporti, infrastrutture, healthcare, digitalizzazione della PA) e agli sviluppi legati al perseguimento di obiettivi per uno sviluppo sostenibile del proprio business.Il Finanziamento Futuro Sostenibile di UniCredit è undestinato alle imprese che prevede una riduzione dello spread, rispetto alle condizioni offerte per questa tipologia di operazioni, riconosciuta alle imprese che si impegnano a migliorare l'ambiente, la società e la buona amministrazione della propria azienda, ossia che ispirano la propria azione ai fattori ESG. I target scelti da Almaviva per il finanziamento sono l'aumento delle fonti di energia rinnovabili e la riduzione dell'intensità di emissioni GHG."Con questo intervento creditizio - dichiaradi UniCredit - ribadiamo la volontà di UniCredit di proporsi come partner di riferimento per le imprese interessate a intraprendere piani di sviluppo concreti e sostenibili. Una sostenibilità intesa nelle sue varie accezioni, che spaziano da quella ambientale a quella economica, e che sta diventando sempre più un fattore dirimente di successo sui mercati globali".